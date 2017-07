Warum wir den Geist der Revolte noch immer brauchen

Im Frühling von 2011 brach in Spanien anscheinend die Revolution aus. Zehntausende Jugendliche gingen auf die Straße. Eine Generation probte den Aufstand gegen korrupte Politiker und für „echte" Demokratie. Ihre Forderungen waren meist vage und verworren, aber der neu erwachte Geschmack am Politischen war echt. In ihrem Protestcamp in Madrid spielten sie ihren Gegenentwurf durch, in einer Art Räterepublik en miniature. Der Rest der Welt rieb sich die Augen, erregt oder auch nur gerührt. Manche Zyniker höhnten: Wartet ab, bis der heiße Sommer kommt, dann ist der Spuk vorbei. Sollten sie recht behalten?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.07.2017)