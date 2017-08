Wie Urlaub in der Natur Künstler und Denker beflügelte

Peter Altenberg war ein Urlauber wie wir, nur euphorischer: „Ohne Reichenau kein Sommer, kein Leben, kein Glück! Die Hoffnung auf Reichenau hielt uns alle aufrecht in den Widerwärtigkeiten des Lebens“. Der Kaffeehausliterat war einfach froh, mit seiner Familie der Großstadt für einige Wochen zu entkommen. In seinem Stammzimmer im Thalhof konnte er die „geliebte Waldaussicht“ genießen „und alles andere – vergessen“. Aber für so manch andere Künstler und Geistesgrößen war die Auszeit in der Natur weit mehr: eine Phase der Schaffenskraft. Zuweilen geriet ihnen die Landschaft auch zum Schauplatz einer Erleuchtung. Kommen uns aber umgeben von Bergen, Wäldern und Meer tatsächlich die besseren Gedanken?



Folgen wir der ersten Spur, den Gästen am Semmering. Aber ach, sie waren Workaholics. Arthur Schnitzler verlegte seinen Arbeitsplatz ins Südbahnhotel, als Außenstelle des Wiener Lebens. Er beobachtete die Menschen und setzte sie in Theaterrollen um. Sigmund Freud analysierte die Psyche sogar noch auf der Rax: Die Neurose der Wirtstochter von der Otto-Hütte brachte seine Theorie einen entscheidenden Schritt voran.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2017)