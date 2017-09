Philosophicum Lech: Wie Herakles die Zivilisation schuf

„Stimmt an das Lied der hohen Braut, die schon dem Menschen angetraut, eh' er selbst Mensch war noch. Was sein ist auf dem Erdenrund, entsprang aus diesem treuen Bund“: Jeden ersten Mai singen die Sozialdemokraten am Wiener Rathausplatz das innige „Lied der Arbeit“, verfasst 1867 vom damals 21-jährigen Graveurgesellen Josef Zapf, neun Jahre bevor (!) Friedrich Engels seinen Aufsatz über den „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“ veröffentlichte, in dem er erklärte, dass die Arbeit den Menschen selbst geschaffen habe. Wieder vier Jahre später, 1880, erschien die Schrift „Das Recht auf Faulheit“ von Paul Lafargue, dem französischen Sozialisten und Schwiegersohn von Karl Marx . . .

Beides wird gewiss noch zitiert werden beim heurigen Philosophicum Lech, bei dem es (noch bis Sonntag) um Arbeit und Faulheit geht. Beim traditionellen philosophisch-literarischen Vorabend erzählte Michael Köhlmeier schon einmal von den zwölf Arbeiten des Herakles, die dieser – ein früher Vertreter jener Superhelden, die gar keine Superhelden sein wollen – für den gemeinen König Eurystheus verrichten musste, um zu sühnen, dass er – von der eifersüchtigen Hera geblendet – unwillentlich seine Familie getötet hatte. „Als Sühne bekommt er das Schlimmste, was man bekommen kann: einen Arbeitgeber“, interpretierte Konrad Paul Liessmann mit Lust an der Zuspitzung: „Und der tut dann das, was die größte Lust aller Arbeitgeber ist: Er stellt dem Mitarbeiter unmögliche Aufgaben.“

Hydrotechnik für die Augiasställe

Der Mythos des Herakles zeige das doppelte Gesicht der Arbeit: Sie sei Sühne und Strafe, führe aber zugleich zur Zivilisierung. Tatsächlich kann man die Taten des Herakles – den schon Hegel sehr schätzte – als Gründungsakte der Kultur lesen: Um die Ställe des Augias zu säubern, nutzte er als erster Hydrotechniker die Wasserkraft; um die Hydra nachhaltig zu köpfen, führte er die Arbeitsteilung ein; die Äpfel der Hesperiden waren gleichsam der erste Fall von lebensverlängernder Biochemie; der kretische Stier steht für alle zu zähmenden Tiere und so weiter. Etwas heikel scheint es, die Unterwerfung der Amazonenkönigin als notwendige Überwindung des Matriarchats zu interpretieren, aber das tat Liessmann auch nur mit Augenzwinkern.

Gar nicht heroisch, nur auf ganz unspektakuläre Weise anstrengend ist die Arbeit des Köhlers Peter Munk in Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“ (1827), das Köhlmeier als erstes Märchen des Abends mit viel Verve nacherzählte. Munk träumt vom leichten Geld; dass ihm ein guter Zauberer zwei Wünsche erfüllt, hilft ihm nicht, er ist zu faul, er verspielt alles. Der böse Magier Holländermichel verspricht es ihm mehr Geld, nimmt ihm dafür das Herz und ersetzt es durch einen Stein. Der Reichtum stellt sich ein, doch nicht die Zufriedenheit, der arme reiche Köhler wird immer missmutiger, bis der gute Magier den üblen Kollegen austrickst und dem Munk sein Herz zurückgewinnt. Dieser arbeitet fortan brav und ist auch ohne viel Geld zufrieden.

Das Geld und die Herzenskälte

Eine Moral der Genügsamkeit, die uns heute recht bieder vorkommt. Liessmann las dennoch frühe Kapitalismuskritik aus dem romantischen Märchen, das den Zusammenhang von Geld und emotionaler Kälte herstelle, sprach von der „herzlosen Seele des Kapitals“, jenes Gelds, das sich nur selbst vermehren soll: „Wenn dich nichts mehr berührt, stürz dich auf den Finanzsektor!“ Zugleich aber affirmiere Hauffs Moral den Kapitalismus: Die Reichtümer seien nur für die wenigen da, die damit umgehen können. Weil sie offenbar mit ihrem kalten Herzen gut leben können.

Das dritte Märchen des Abends war dann Shakespeares „Ende gut, alles gut“. Was hat diese seltsame Geschichte der Helena, deren geradezu aufdringlicher Liebe der unwillige Bertram nicht entkommt, mit dem Thema zu tun? Bertram sei träge im Herzen, erklärte Liessmann, und überlasse Helena die gesamte Arbeit: Beziehungsarbeit. Man sah: Das Thema ist weit.