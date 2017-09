Den Mußemaschinen schlägt keine Stunde

Von der „Wüste“ war die Rede gewesen, vom „Anwachsen der Weltlosigkeit“, von der „atemlosen Hast der Arbeit“, die eine „wunderliche Geistlosigkeit“ verbreitete: Sophie Loidolt, Philosophin an der Uni Kassel, hatte in ihrer virtuosen Rede über die „Verfallsformen der Vita activa“ viel Nietzsche zitiert, hatte Hannah Arendts Theorie der Tätigkeitsformen geschildert, dabei Arendts tiefen Pessimismus ausgekostet. Doch dann bei der Diskussion versicherte sie: Nein, Untergang-des-Abendland-Stimmung wolle sie nicht verbreiten. Just in diesem Moment schrillte die Feuerwehrsirene, als ob sie Loidolts beruhigende Wendung zerstören wollte. Nun, sie schrillte, weil sie das in Lech jeden Samstag zu Mittag tut. Aber diesmal klang sie – zumindest in der Neuen Kirche, wo das Philosophicum tagt – apokalyptischer als sonst. Jedenfalls markierte sie einen Zeitpunkt, schnürte ein Zeitkorsett, wie es so viele bei diesem Philosophicum aufzuschnüren oder gar zu zerreißen vorschlugen.

„Eine Frucht der Hochzeit von Calvinismus und Kapitalismus, die heute noch mit der Schweiz assoziiert wird, war die Einführung der Uhrenfabrikation in Genf“, sagte der protestantische Theologe Ulrich Körtner – und extemporierte: Just vor ein paar Tagen sei in Lech ein Uhrengeschäft ausgeraubt worden. Könne man also hier jetzt sagen: „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde?“

Nein, so einfach ist es nicht, auch nicht mit dem von Max Weber beschworenen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und protestantischem Arbeitsethos. Immerhin: Für Luther war die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Vita activa und Vita contemplativa wichtig. Das bedeutet nicht den von Arendt beklagten „Sieg des Animal laborans“; das bedeutet, dass Arbeit auch Beruf sein kann, „Gottesdienst im Alltag der Welt“.

Hygge: „Beleuchtung statt Erleuchtung“

So wandte sich Körtner sowohl gegen eine „pseudoreligiöse Verklärung der Arbeit“ als auch gegen eine „elitäre Abwertung der Arbeit“. Sozusagen aus rein weltlicher Sicht kam Martin Seel auf eine ähnliche Balance: Nach Aristoteles seien Tugenden Laster, die ihr Schlimmstes nicht ausleben, und Laster seien Tugenden, die ihr Bestes versäumen. In diesem Sinn plädiere er für eine Aufhebung des Gegensatzes zwischen Arbeit und Faulheit. Auch die Hygge, diese von Dänemark aus die wohlhabende Welt erobernde Form der häuslichen, doch geselligen Gemütlichkeit, verwischt diesen Gegensatz. Christoph Bartmann lehrte sie – und erklärte ihre Ursprünge: in einer nach dem verlorenen Krieg 1864 klein gewordenen Nation, aus einer stilleren protestantischen Tradition als der, die Max Weber schilderte: aus einem Pietismus, der nichts dagegen hat, ein wenig von Himmel im Diesseits vorwegzunehmen, mit „Beleuchtung statt Erleuchtung“, so Bartmann.

Merkwürdig zwischen der Arbeit und Faulheit steht auch das Spiel, das in seiner Anstrengung der Arbeit gleicht, aber als Freizeit, als Müßiggang, wenn nicht gar als Laster gilt. Kant pries es ebenso wie Marx, es hilft gegen die Langeweile ebenso gut wie die Arbeit. Was macht den Unterschied? Es ist unproduktiv. Damit Effizienzfanatikern ein Ärgernis, wohl genauso wie die „aktive Faulheit“, die Nassima Sahraoui empfahl, als „Widerstehen gegen die ökonomische Zeit“. Sie dehne die Zeit, sie sei „eben gerade nicht ein einfaches ,I would prefer not to‘, wie wir es seit Melvilles ,Bartleby‘ kennen“. Wie das aussehen soll (vielleicht wie ein Spiel?), das wurde bei Sahraoui nicht recht klar.

Bartleby, der radikale Verweigerer in Melvilles Roman (1853), war einer der literarischen Helden des Philosophicums, so wie Oblomow in Iwan Gontscharows Roman (1859) und der liebenswertere Taugenichts bei Eichendorff. Manfred Koch stellte sie in eine Reihe, dazu auch Wilhelm Meister und den „Grünen Heinrich“. Diese seien wie der Taugenichts, aber auch die Figuren in Kerouacs „On the Road“, Wanderer, die vor der bürgerlichen Welt ausreißen. Zum sesshaften Oblomow-Typ gehört aber auch Hans Castorp aus dem „Zauberberg“: Sein Mut zur Faulheit, ja zur Krankheit macht ihn erst offen für pädagogische Bemühungen.

Ein Roboter, der faul sein kann

Kann der Faule gar besser lernen? Zumindest kann Müßiggang die Kreativität fördern. Die ziellosen Gedanken im Leerlaufmodus des Gehirns können Geistesblitze hervorbringen, Fantasie entfesseln, erklärte Physiker Ulrich Schnabel in seinem fantasievollen Vortrag, in dem er eine Zukunft imaginierte, in der streng rationale Computerkonstrukteure eine „Mußemaschine“ bauen, einen Roboter, der träumen, faul sein, Unsinn produzieren kann. Er lehrt seine Konstrukteure dann Fantasie und Müßiggang.

Diesen müsse man sich erst einmal leisten können, mahnte Soziologe Stephan Lessenich. Er sehe bei all den Diskussionen einen Elefanten im Raum, den keiner sehen wolle. Erraten: Er meinte den Kapitalismus. Dieser reagiere derzeit auf seine Strukturprobleme mit einem Umbau des Sozialsystems, der die Menschen auf die Arbeitsmärkte zurückholen solle. So sieht Lessenich einen neuen „Laboralismus“ – und warf diesen gleich dem Wiener Arbeits- und Sozialrechtler Wolfgang Mazal vor. Tatsächlich schlug dieser vor, die Arbeit gerechter zu verteilen und auch reproduktive Arbeiten wie Haushalt und Erziehung zu entlohnen. Einkommen ohne Gegenleistung sei würdelos. Die darauf aufflammende Debatte würzte Liessmann mit der Anmerkung, wir seien eben alle im Bauch des Elefanten. Darauf Lessenich noch griffiger: „Wir sind der Elefant.“

Als solcher müssen wir nicht nur arbeiten, sondern auch die erarbeiteten Produkte kaufen, verzehren, gebrauchen. Wie verblüffend der Konsum Charakteristika der Arbeit angenommen hat, schilderte Wolfgang Ulrich: Wer Möbel selbst zusammenbaut, beim Einkaufen die Produktionsbedingungen analysiert oder als „Influencer“ andere beim Konsum beeinflusst, ist produktiv. Und muss kein schlechtes Gewissen haben, weil er konsumierend genießt, statt zu arbeiten. „Dem Konsum wurde alles Frivole genommen“, sagte Ulrich. Und wer das Konsumierte dann noch im Internet bewertet, erfüllt zumindest teilweise, was Marx vorausgesagt hat: Er betätigt sich abends als Kritiker. So komme es doch noch zur Verwirklichung kommunistischer Utopie, diagnostizierte Liessmann, „wenn auch unter anderen Bedingungen“.

