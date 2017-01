Hollywood nominiert "La La Land" und "Arrival"

Die Musical-Romanze "La La Land" und der Science-Fiction-Film "Arrival" sind für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautocren nominiert. Der Verband Writers Guild of America (WGA) gab die Auswahl der Kandidaten bekannt. Die Trophäen werden am 19. Februar bei Feiern in New York und Los Angeles vergeben.

In der Kategorie Original-Drehbuch wetteifern mit "La La Land" die Filmdramen "Loving", "Moonlight", "Manchester by the Sea" und "Hell or High Water". Um den Preis für das beste adaptierte Drehbuch konkurrieren mit "Arrival" die Filmvorlagen von "Deadpool", "Fences", "Hidden Figures" und "Nocturnal Animals".

Die WGA-Trophäen gelten als zuverlässige Oscar-Vorboten. Im vergangenen Februar gewann das Enthüllungsdrama "Spotlight" den Preis für das beste Original-Drehbuch, während die Finanzkomödie "The Big Short" in der Sparte adaptiertes Drehbuch siegte. Beide Drehbücher holten wenig später auch Oscar-Gold.

(APA/dpa)