Österreichs Kinocharts 2016: Tiere, "Star Wars" und Brüder

In einem von vielen als düster empfundenen Jahr diente das Kino der Flucht aus dem Alltag: Das zeigen die österreichischen Kinocharts für 2016. Denn acht von zehn der erfolgreichsten Filme sind nicht in der heutigen Realität verhaftet. Gleich vier tierische Animationsfilme führen die Jahrescharts an. Das geht aus den finalen Verleihangaben hervor.

Mit Ausnahme des "Harry Potter"-Ablegers "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" sind die Top Ten fest in amerikanischer Hand, wenn auch die Mega-Blockbuster fehlen: Knackten 2015 noch vier Filme die 600.000er-Marke und lösten damit das "Platinum Ticket", erobert "Pets", der neue Animationsfilm der "Minions"-Macher, mit rund 541.000 Besuchern die Spitze.

Mit fast 268.000 Besuchern schafft "Rogue One: A Star Wars Story", das erste Spin-off der Weltraumsaga, in den letzten zwei Dezemberwochen den Sprung in die Bestenliste.

"Bauer unser" rückte noch vor

Eine Änderung kurz vor Jahreswechsel lässt sich auch im Ranking der meistbesuchten österreichischen Filme ausmachen, wo die Doku "Bauer Unser" mit knapp 71.200 Besuchern den Stefan-Zweig-Film "Vor der Morgenröte" (68.800 Besucher) von Platz Drei verdrängt. Der Kärntner Robert Schabus zeigt in seinem Kinodebüt die Folgewirkungen einer wirtschaftsliberalen Politik am Beispiel der österreichischen Landwirtschaft und hat damit laut dem Filmladen-Verleih vor allem in ländlichen Gebieten Erfolg.

Mit großem Abstand und rund 150.500 Kinogehern auf Platz 1: "Wie Brüder im Wind", ein von Terra Mater produzierter Naturfilm mit Tobias Moretti über die Freundschaft eines Zwölfjährigen mit einem Adler.

Die zehn erfolgreichsten Filme an den österreichischen Kinokassen nach Besucherzahlen laut Verleihangaben

Stichtag 31. Dezember 2016

Top 10 International:

Die zehn erfolgreichsten österreichischen Filme:

(APA)