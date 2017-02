US-Kinocharts: Lego-Batman schlägt "Shades of Grey"-Fortsetzung

Es war das Wochenende der Fortsetzungen: Gleich drei davon belegten neu eingestiegen die vorderen Plätze der nordamerikanischen Kinocharts. Der zweite "Fifty Shades of Grey"-Teil mit dem Zusatz "Gefährlich Liebe" musste sich dabei allerdings geschlagen geben. An die Spitze setzte sich nämlich ein Batman aus Lego: Insgesamt spielte "The Lego Batman Movie" an seinem Eröffnungswochenende rund 55,6 Millionen Dollar (52,32 Millionen Euro) ein.

Das Superheldenabenteuer ist ein Spin-off des höchst erfolgreichen "The Lego Movie" von 2014. Dahinter folgt laut "Hollywood Reporter" der zweite Teil der Erotikreihe "Fifty Shades of Grey", im Original "Fifty Shades Darker", mit rund 46,8 Millionen Dollar. Beide Filme sind seit vergangener Woche auch in den heimischen Kinos zu sehen.

Auch "John Wick" spielte 30 Mio. Dollar ein

Und auch Platz drei ging an eine Fortsetzung: Mit rund 30 Millionen Dollar sicherte sich "John Wick: Kapitel 2" mit Keanu Reeves in der Hauptrolle den Stockerlplatz.

Der Horrorfilm "Split", der in der vergangenen Woche den ersten Rang belegt hatte, landete nun mit rund 9,3 Millionen Dollar nur noch auf dem vierten Platz, vor "Hidden Figures: Unerkannte Heldinnen" mit 8 Millionen und "Bailey - Ein Freund fürs Leben" mit 7,4 Millionen.

