Berlinale: Österreicher Georg Friedrich bester Darsteller

Der Österreicher Georg Friedrich ist bei den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin als bester Darsteller mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet worden. Er bekam den Preis für seine Rolle in dem deutschen Wettbewerbsbeitrag "Helle Nächte", einem Roadmovie von Thomas Arslan. Der Goldene Bär für den besten Film ging an den ungarischen Liebesfilm "Körper und Seele" ("Teströl es lelekröl") von Ildiko Enyedis.

Für den 50-jährigen Friedrich schließt sich mit dem Silbernen Berlinale-Bären ein Kreis. Denn vor 13 Jahren war er auf der Berlinale zu einem der europäischen Shooting Stars 2004 gewählt worden. Damals über seine Heimat hinaus kaum ein Begriff, gehört er heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Schauspielern.

Georg Friedrich wurde 1966 als jüngstes von drei Kindern in einem Wiener Villenvorort geboren, sein Vater arbeitete als Manager, die Mutter als Hausfrau. Schon als Kind war es sein Traum, Schauspieler zu werden. Jahrelang war er auf Rollen von Außenseitern und Schurken festgelegt, wie 2003 in "Böse Zellen" oder 2016 in "Wild". Dazu sagte er einmal: "Ich freue mich immer, wenn Leute sehen, dass ich auch andere Sachen spielen kann."

In "Helle Nächte" darf er seine Bandbreite zeigen. Nuanciert verkörpert Friedrich einen Endvierziger, der versucht, Nähe zu seinem halbwüchsigen Sohn aufzubauen, was misslingt. "Es gibt keinen schöneren Beruf als den des Schauspielers, wenn man das Glück hat, arbeiten zu können und gut beschäftigt zu sein. Ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Beruf, wenn man nicht arbeiten kann."

Nach der Bären-Ehre dürfte es für Friedrich, der sich in den letzten Jahren an der Volksbühne Berlin auch einen Namen als Theaterschauspieler gemacht hat, kaum Beschäftigungsprobleme geben. So ist er im Kino in Josef Haders "Wilde Maus" zu sehen, der ebenfalls bei der Berlinale seine Premiere feierte, aber leer ausging. Die Übernahme des Silbernen Bären konnte Friedrich locker nehmen: Er kam lässig mit Basecap auf die Bühne und klebte vor seiner Dankesrede erst einmal seinen Kaugummi auf die Tatze seiner Trophäe.

Liebesdrama als bester Film

Der Bären-Gewinner "Körper und Seele" der 61-jährigen Enyedi erzählt von zwei schüchternen Mitarbeitern eines Schlachthofes in Budapest, die sich zaghaft ineinander verlieben - ein Film voller Poesie, Tragik und Komik. Eine Frau hatte zuletzt 2009 den Goldenen Bären gewonnen. "Körper und Seele" wurde auch mit dem Fipresci-Preis des Internationalen Verbandes der Filmkritik und dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet.

Den Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhielt die südkoreanische Schauspielerin Kim Min-hee (34). Sie erhielt die Trophäe bei der Verleihung am Samstagabend für ihre Rolle in dem Film "On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") von Hong Sang-soo. Darin geht es um eine Schauspielerin, die sich nach einer Affäre mit einem verheirateten Regisseur eine Auszeit nimmt.

Die Preise der Berlinale 2018 GOLDENER BÄR: "Körper und Seele" ("Teströl es lelekröl") von Ildiko Enyedi (Ungarn) SILBERNER BÄR, GROSSER PREIS DER JURY: "Felicite" von Alain Gomis (Frankreich) SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE REGIE: "Die andere Seite der Hoffnung" ("Toivon tuolla puolen") von Aki Kaurismäki (Finnland) SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Kim Min-hee in "On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") von Hong Sang-soo (Südkorea) SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN DARSTELLER: Georg Friedrich in "Helle Nächte" von Thomas Arslan (Deutschland) SILBERNER BÄR FÜR HERAUSRAGENDE KÜNSTLERISCHE LEISTUNG: Dana Bunescu für den Schnitt von "Ana, mon amour" von Calin Peter Netzer (Rumänien) SILBERNER BÄR FÜR DAS BESTE DREHBUCH: Sebastian Lelio und Gonzalo Maza für "A Fantastic Woman" ("Una Mujer Fantastica") von Sebastian Lelio (Chile) SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DOKUMENTATION (neu): "Ghost Hunting" ("Istiyad Ashbah") von Raed Andoni (Frankreich/Palästina/Schweiz) ALFRED-BAUER-PREIS: "Pokot" von Agnieszka Holland (Polen) BESTER ERSTLINGSFILM: "Summer 1993" ("Estiu 1993") von Carla Simón (Spanien/Katalanien, ab 11 Jahre) GOLDENER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: "Kleine Stadt" ("Cidade Pequena") von Diogo Costa Amarante (Portugal) SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: "Träumerei in der Prärie" ("Ensueno en la Pradera") von Esteban Arrangoiz Julien (Mexiko) Preise der unabhängigen Jurys: PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY: "Körper und Seele" ("Teströl es lelekröl") von Ildiko Enyedi (Wettbewerb); "Investigating Paradise" ("Tahqiq fel djenna") von Merzak Allouache (Panorama Dokumente); "Mama Colonel" von Dieudo Hamadi (Forum) FIPRESCI-PREIS DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK: "Körper und Seele" ("Teströl es lelekröl") von Ildik Enyedi (Wettbewerb); "Pendular" von Julia Murat (Panorama); "A Feeling Greater Than Love" ("Shu'our akbar min el hob") von Mary Jirmanus Saba (Forum) PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER: "The Party" von Sally Potter PREISE DER CICAE (Internationaler Verband der Filmkunsttheater): "Centaur" von Aktan Arym Kubat (Panorama); "Newton" von Amit V Masurkar (Forum) AMNESTY INTERNATIONAL FILMPREIS: "Devil's Freedom" ("La libertad del diablo") von Everardo Gonzalez LABEL EUROPA CINEMAS (Initiative zur Förderung des europäischen Films): "Insyriated" von Philippe Van Leeuw TEDDY AWARD (Queerer Filmpreis): "A Fantastic Woman" ("Una mujer fantastica") von Sebastian Lelio (Spielfilm); "Small Talk" ("Ri Chang Dui Hua") von Hui-chen Huang (Dokumentation); "My Gay Sister" ("Min Homosyster") von Lia Hietala (Kurzfilm) CALIGARI-FILMPREIS: "Der See die See" ("El mar la mar") von Joshua Bonnetta und J.P. Sniadecki HEINER-CAROW-PREIS der DEFA-Stiftung: "Fünf Sterne" von Annekatrin Hendel PANORAMA PUBLIKUMS-PREIS: "Insyriated" von Philippe Van Leeuw GLÄSERNER BÄR (Bundeszentrale für Politische Bildung): "Butterfly Kisses" von Rafael Kapelinski (Generation 14plus); "Das fünfte Schiff" ("Piata lod'") von Iveta Grofov (Generation Kplus)

