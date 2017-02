Dritter "Hellboy"-Film endgültig vom Tisch

Noch im Jänner gab es Hoffnung auf einen dritten "Hellboy"-Film: Regisseur Guillermo del Toro ließ auf Twitter abstimmen, schnell waren die geforderten 100.000 Stimmen erreicht. Diese Hoffnung hat sich nach Auskunft des 52-jährigen Regisseurs nun zerschlagen. "Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen. Ich muss berichten, dass die Fortsetzung zu 100 Prozent nicht passieren wird", schrieb del Toro am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Und damit ist das letzte Wort gesprochen." Er habe sich eine Fortsetzung gewünscht, aber die Entscheidung läge nicht bei ihm, schrieb er in einem weiteren Tweet.

Der in Mexiko geborene Regisseur hatte 2004 mit "Hellboy" und 2008 mit der Fortsetzung "Hellboy - Die goldene Armee" Erfolge gefeiert. Die Comic-Verfilmungen handeln von einem Dämon und waren eigentlich als Trilogie angelegt gewesen.

Ron Perlman spielte den Protagonisten, einen menschlichen Dämon mit Superkräften. Die Gewinne der beiden Filme dürften für die Produktionsstudios zu klein gewesen sein, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen.

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it