Matt Reeves ersetzt Ben Affleck als "Batman"-Regisseur

"Planet der Affe: Revolution"- und "Cloverfield"-Regisseur Matt Reeves übernimmt die Regie beim neuen "Batman"-Film. Aufgrund seiner tiefen Wurzeln im Filmbusiness sei der 50-jährige Reeves "der perfekte Filmemacher, um 'The Dark Knight' auf seiner nächsten Reise zu begleiten", hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in einem Statement der Produktionsfirma Warner Bros.

Das Filmstudio sei "begeistert" von der Entscheidung. Reeves selbst teilte mit, er fühle sich "unglaublich geehrt" und sei aufgeregt, die Superhelden-Figur auf der Leinwand weiterzuentwickeln.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass "Batman"-Hauptdarsteller Ben Affleck beim nächsten Film auch den Regisseursposten übernimmt. Vor rund einem Monat entschied er sich dann aber um: "Es ist klar geworden, dass ich nicht beide Aufgaben so leisten kann, wie es erforderlich ist", begründete Affleck damals seinen Rückzieher.

Der 44-Jährige verkörperte den Superhelden mit dem legendären Fledermaus-Symbol auf der Brust in "Justice League" bereits zum zweiten Mal. Der Film soll im November in die Kinos kommen.

"Planet der Affen: Survival" startet am 4. August

Auch von Reeves kommt heuer ein neuer Film auf die Leinwand: "Planet der Affen: Survival" (im Original: "War for the Planet of the Apes") startet am 4. August in Österreichs Kinos.

(APA/dpa)