"Guardians of the Galaxy 2": Chris Pratt präsentierte neuen Trailer

Die Erwartungen für die Fortsetzung des Überraschungserfolgs "Guardians of the Galaxy" von 2014 sind groß. Hauptdarsteller Chris Pratt zeigte in der Talkshow von Jimmy Kimmel am Dienstagabend (Ortszeit) einen neuen Trailer, der die Hoffnung der Fans auf einen gelungenen zweiten Teil nähren dürfte: zum Song "The Chain" von Fleetwood Mac zeigt dieser eine Mischung aus Action und Humor.

"Guardians of the Galaxy Vol. 2" dreht sich erneut um Chris Pratt als "Star-Lord", Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), dem Waschbär Rocket Racoon (im englischen Original mit der Stimme von Bradley Cooper) und dem kleinen Baumableger Groot (im englischen Original mit der Stimme von Vin Diesel). Zu sehen sind außerdem erneut Karen Gillan als

Nebula und Michael Rooker als Yondu. Neu dabei ist Kurt Russell.

Ein erster Trailer war bereits im Dezember veröffentlicht worden, auch beim Super-Bowl wurde für den Film geworben.

Regie führte wie im ersten Teil James Gunn. Der Österreich-Kinostart ist für den 27. April geplant.

(Red./APA)