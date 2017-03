Elfenbeinjäger aus "The Ivory Game" verurteilt

Der Elfenbeinjäger aus der Terra-Mater-Doku "The Ivory Game" ist von einem Gericht in Tansania zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. In dem undercover gedrehten Film wird er "Shetani" ("der Teufel") genannt: er tötete zumindest 10.000 Elefanten wegen ihres Elfenbeins, stand mit internationalen Kartellen in Kontakt und war bei den Dreharbeiten im Oktober 2015 vor laufender Kamera gefasst worden.

Der Film der in Wien ansässigen Terra Mater Factual Studios, zu dessen Koproduzenten unter anderem die Firmen von Leonardo DiCaprio sowie von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen gehörten, wurde 16 Monate lang in Zusammenarbeit mit Agenten und Aktivisten gedreht, um das globale Netz des Elfenbeinhandels von innen zu zeigen. Dabei begleitete man auch den Geheimdienstchef von Tansania, der "Shetani", eigentlich: Boniface Matthew Malyango, bereits seit Jahren auf der Spur war.

(APA)