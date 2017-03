Margot Robbie spielt Robin Hoods Gefährtin

Die australische Schauspielerin Margot Robbie soll laut "Hollywood Reporter" in dem Film "Marian" die Hauptrolle übernehmen. Das Sony-Studio bringt damit einen Film über die legendäre Gefährtin von Robin Hood auf die Leinwand, die nach dem Tod von Hood dessen Aufgabe als Helfer der Armen im englischen Wald Sherwood Forest fortsetzt. Die 26-Jährige wurde mit "The Wolf of Wall Street" und "Suicide Squad" bekannt.

Das Studio Lionsgate dreht derzeit "Robin Hood: Origins" mit Taron Egerton (27) als Hood und Eve Hewson (25) als Marian.

Robbie steckt noch in den Dreharbeiten zu dem Filmdrama "I, Tonya", in dem sie die frühere US-Eiskunstläuferin Tonya Harding spielt.

Margot Robbie: Hollywoods neue Diva

(APA/dpa)