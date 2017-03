Marx, Engels und die heiligen Schauer

Seltsam: Über Karl Marx, gewiss einen der einflussreichsten Denker der Geschichte, gewiss eine aufregende Figur, gab es bisher keinen nennenswerten Spielfilm. Auch nicht in den Staaten, die sich auf seine Theorie beriefen. Dort vielleicht nicht, weil das Thema zu heikel war: „Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin“, soll Karl Marx – laut Friedrich Engels – gesagt haben; wo Menschen herrschten, die sich Marxisten nannten, konnte es gefährlich sein, „Falsches“ über Marx zu sagen, ihn gar als Mensch mit seinem Widerspruch zu zeigen.

Und die Achtundsechziger-Generation? Warum ist niemand von der Neuen Linken auf die Idee gekommen, Marx filmisch zu porträtieren? Vielleicht speziell den jungen, noch „unorthodoxen“ Marx, wie ihn etwa Erich Fromm entdecken wollte? Man weiß es nicht. Immerhin schrieb Jerry Rubin, Anführer der linksanarchistischen „Yippies“, in seinem noch in den Siebzigerjahren viel gelesenen Buch „Do It!“: „Was die Yippies von Karl Marx – dem infamsten, bärtigsten, langhaarigsten, hippie-kommunistischen Agitator der Geschichte – gelernt haben, ist, dass wir einen spektakulären Mythos der Revolution schaffen müssen.“

Nun endlich gibt es einen Marx-Spielfilm, und, man verzeihe die Äußerlichkeit, der Stand der Bartmode ist günstig: In Raoul Pecks Film ist Marx ein Hipster. Ein sehr sympathischer Hipster: August Diehl spielt ihn mit betont gütigen Augen, sympathisch gerunzelter Stirn, völlig ohne die Zerrissenheit, mit der er etwa den Hamlet zeichnete. Nein, stets entschlossen und ehrlich. „Karl gibt nie etwas vor“, sagt seine Frau Jenny, rotwangig gespielt von Vicky Krieps.

Ende: das Kommunistische Manifest

Und Karl hat den Plan, er geht seinen Weg, auch wenn ihn der Geldmangel drückt und seine Texte nie rechtzeitig fertig werden. Er hat ein Ziel, der Film hat ein Ziel, auf das er zusteuert: das Kommunistische Manifest, 1847/48 im Auftrag des erst 1847 gegründeten Kommunistischen Bundes von Marx und Engels verfasst. Der Spoiler sei erlaubt: Das lange Ende des Films ist im Grunde eine Lesung dieses Manifests, illustriert mit den Gesichtern gebannt lauschender Arbeiter, mit bereits laufenden Druckerpressen, mit Kohle, Stahl, Schienen. Großes realsozialistisches Pathos. Heilige Schauer – zu einem sprachgewaltigen Text, in dem es über die Bourgeoisie heißt: „Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt.“

Viele Interpreten haben es festgestellt: Nicht nur in diesen Zeilen des Manifests schwingt Bewunderung für die Bourgeoisie mit, die, „wo sie zur Herrschaft gekommen, alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört hat“. Es ist die Bewunderung eines revolutionären Denkers, der sich durchgerungen hat, auf Gefühlsargumente zu verzichten, ja: sie abzulehnen.

„Vor allem bin ich Materialist“, sagt Marx auf die Frage Proudhons – von Olivier Gourmet als kauziger älterer Herr gespielt –, ob er Hegelianer sei. Das ist eine Grundaussage dieses Films: Materialisten sind die besseren Idealisten. Der christlich fundierte Frühsozialist Wilhelm Weitling – Gründer des Bunds der Gerechten, aus dem der Kommunistische Bund hervorging – wird als lächerlicher Schwärmer dargestellt, den beiseite zu schieben ein Teil der großen Mission von Marx und Engels ist. Von „universeller Harmonie“ faselt er, während Engels zur Sache kommt: „Was ist das Ziel unseres Kampfes?“ Und: „Die sich weigern zu kämpfen, sollen aufstehen und gehen.“ Rhythmisierte Zwischenrufe, schwärmerische Musik, Applaus.

Dass Engels und Marx füreinander und für die große Sache bestimmt sind, ist schnell klar. Schon beim ersten Treffen überschütten sie einander mit Lob – „Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit, Sie sind ein Genie, mein Lieber!“; „Das ist eine erstklassige Arbeit, niemand vor Ihnen hat das geschafft“ –, dann entzünden sie die Zigarren, entkommen der Polizei, spielen Schach, trinken auf die Freigeister, reden über die Frauen, küssen einander, trinken weiter. Dann kotzt Karl Marx auf die Straße, bevor ihm – dafür muss immer Zeit sein! – ein Licht aufgeht: Bis jetzt haben alle Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.

Ein paar Szenen später muss sich auch Jenny übergeben. Doch bei ihr folgt kein großer Gedanke, nein, sie ist schwanger. Und erträgt geduldig, dass ihr Mann sie mit den Kindern allein lässt, weil die große Sache ihn nach England ruft, wo er Engels' Frau, die auch viele gute Worte für ihn hat, versichert: „Ich bin nur ein Mensch.“ Ecce homo.

Stefan Konarske als Engels wirkt weicher, verletzlicher, oft leidend, was ihn quält, ist das schlechte Gewissen als Sohn eines Unternehmers: Die Szene, in der er sich vergeblich den Arbeitern der väterlichen Fabrik annähern will – „Bitte, hören Sie auf, mich einen Gentleman zu nennen“ –, mag konstruiert sein, berührt aber.

Like A Rolling Karl Marx?

In der konträren Szene, in der Marx und Engels mit einem Fabrikanten über Kinderarbeit sprechen, ist es an Marx, die Sache zu erklären: „Nein, Sir, daran sind die herrschenden Produktionsverhältnisse schuld.“

Am Schluss, zur Verlesung des Manifests, nach all den Bildern aus der Arbeitswelt, kommt noch ein Kind mit großen Augen, dann ein knapper schriftlicher Abriss der weiteren Geschichte, schließlich ein historisches Marx-Engels-Familienfoto.

Aus? Nein. Es folgt noch ein berühmter Trommelschlag: Die routinierte Nachspann-Archivcollage (Weltkriege, Che, Kennedy, 1968, Reagan/Thatcher, Occupy etc.) wird von Bob Dylans „Like A Rolling Stone“ begleitet. Das ist ungefähr so stimmig, wie wenn man einen Papstfilm mit Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“ unterlegen würde. Eine ärgerlich spekulative Klitterung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2017)