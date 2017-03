Erster Trailer zu Horror-Neuauflage von "Es" erschienen

Das Studio Warner Bros. hat am Mittwoch den ersten Trailer für die Neuverfilmung des Stephen-King-Klassikers "It" ("Es") um den sadistischen Killer-Clown Pennywise, der Kinder mit Luftballons in den Tod lockt, veröffentlicht. Mit der Frage "Vor was hast du Angst?" stimmt der zweiminütige Trailer auf Gruselszenen mit verlassenen Häusern, Abwasserkanälen, Clown-Masken und verängstigten Kindern ein.

Unter der Regie des argentinischen Regisseurs Andy Muschietti ("Mama") schlüpft Bill Skarsgard ("Die Bestimmung - Allegiant") in die Rolle des mörderischen Clowns. "It" kommt im September in die Kinos. Bereits 1990 wurde das Buch von 1986 als TV-Zweiteiler mit Tim Curry als Pennywise verfilmt.

(APA/dpa)