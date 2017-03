Streaming-Tipps: Intrigen und der herbe Charme der Macht

„Ingobernable"

2017, 15 Folgen

Auf Netflix

Mexiko City. Ein Monster von einer Stad, wo Drogenhandel ebenso gedeiht wie die Verderbtheit jener, die Oberwasser haben - allen voran das Militär, das Menschen ohne Gerichtsverfahren in Lager und Käfige sperrt. Emilia ahnt davon nichts. Sie ist in einen Rosenkrieg mit ihrem Mann verstrickt, Präsident Diego Nava Martínez, der sie in eifersüchtiger Rage verprügelt. Wenige Minuten später liegt Emilia k.o. am Boden - und Diego einige Stockwerke tiefer tot auf einem Autodach. Was folgt, ist eine atemlose Flucht, bei der die Präsidentenwitwe mehr über die korrupten und menschenverachtenden Machenschaften in ihrem Land herausfindet, und was ihr Mann eigentlich alles vor hatte . . .