Für den Dokumentarfilm „Im toten Winkel“ hatten André Heller und Othmar Schmiderer einst Traudl Junge, Hitlers Sekretärin, interviewt. Fast fünfzehn Jahre später holte das Regie-Team des Wiener Blackbox-Kollektivs Brunhilde Pomsel vor die Kamera. Sie war von 1942 bis Kriegsende im NS-Propagandaministerium Sekretärin von Joseph Goebbels. In „Ein deutsches Leben“ blickt sie zurück. „Ich war sehr äußerlich, sehr dumm“, sagt sie in der berührenden, aufwühlenden Doku. In hochstilisierten Close-ups sieht man jede Regung im Gesicht der damals 105-Jährigen. Ergänzt werden diese durch Aufnahmen der Toten im befreiten KZ Buchenwald und Zitaten Goebbels aus seinem Tagebuch. Schuldig fühle sie sich nicht, sagt Pomsel: „Es sei denn, man wirft dem ganzen deutschen Volk vor, dass es letzten Endes dazu beigetragen hat, dass diese Regierung überhaupt ans Ruder gekommen ist. Das sind wir alle gewesen. Auch ich.“ Pomsel starb im Jänner.