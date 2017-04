Erster Trailer zu "Thor: Ragnarok" erschienen

Lange mussten die Fans der Marvel-Filmreihe "Thor" auf einen neuen Trailer warten, am Montag wurde der erste veröffentlicht. "Thor: Ragnarok" ist der dritte Solofilm um den Donnergott aus Asgard, den wieder Chris Hemsworth verkörpert. Im ersten Trailer ist auch Mark Ruffalo zu sehen, der wieder in seine Paraderolle als Bruce Banner/Hulk schlüpft. Bereits in den beiden "Avengers"-Filmen spielten Hemsworth und Ruffalo gemeinsam.

Wieder mit dabei sind Tom Hiddleston als Thors Halbbruder Loki und Idris Elba as Heimdall. In weiteren Rollen sind Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban und Cate Blanchett zu sehen.

Die ersten beiden "Thor"-Streifen hatten insgesamt rund 1,1 Milliarden Dollar eingespielt. Der dritte Film soll am 3. November in den Kinos anlaufen. Regie führt erstmals der Neuseeländer Taika Waititi, der bereits "What we do in the Shadows", eine Mockumentary über Vampire, inszenierte und am Disney-Animationsfilm "Moana" mitarbeitete.

