Godard-Retrospektive: Der heilige Narr des Kinos

Heuer wird in Cannes ein Spielfilm uraufgeführt, der „Le Redoutable“ („Der Gefürchtete“) heißt. Seine Hauptfigur? Der legendäre französische Regisseur Jean-Luc Godard. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Mann, der das Kino umgekrempelt hat wie kein Zweiter, selbst zum Leinwandhelden wurde. Doch der Fokus der Produktion verrät viel darüber, welchen Godard die Gegenwart erinnert haben will. Im Zentrum stehen die Umtriebe des Filmemachers im Jahr 1967 und seine Beziehung zur Schauspielerin Anne Wiazemsky. Damals war Godard noch sexy, ein hipper Stürmer und Dränger, der sein Publikum mit Pop Art und Agitprop in den Bann schlug. Und heute? Ein komischer alter Kauz, der sich in ein stilles Schweizer Eck verzogen hat und periodisch mit kryptischen Videobotschaften für Verwirrung sorgt. Damit lockt man niemanden hinterm Ofen hervor.

Schade eigentlich – denn Godards Spätwerk, das von 19. April bis 10. Mai als Abschluss einer 2015 begonnenen Gesamtschau im Österreichischen Filmmuseum zu sehen ist, gehört zu den zwanglosesten, abenteuerlustigsten und vielschichtigsten Oeuvres der Kinogeschichte. Unbeschwert vom Dogmatismus seiner „maoistischen“ Siebziger-Phase, inspiriert von Montage-Möglichkeiten und künstlerisch entfesselt dank einer relativen Unabhängigkeit von konventionellen Verleihstrukturen wandelte der Kultfilmer in den vergangenen dreißig Jahren auf völlig eigenwilligen Pfaden. Wiederholt machte er sich dabei selbst zum Protagonisten seiner Arbeiten. In „Soigne ta droite“ erscheint er als heiliger Narr, der das Kino allen Widerständen zum Trotz nicht aufgeben will. In „King Lear“ – nur dem Namen nach eine Shakespeare-Adaption – knödelt er mit Kabel-Dreadlocks absurde Aphorismen (in seiner Über-Schrulligkeit wirkt der Film fast so, als hätte Godard seinem damaligen Spontan-Produzenten Menahem Golan einen Streich spielen wollen).

Ein achtteiliges Leinwandevangelium

Zuweilen ist der Künstler auch in seinem womöglich persönlichsten und bedeutendsten Werk zu sehen: Das achtteilige Video-Wunderding „Histoire(s) du cinéma“ entführt auf eine Erlebnisreise durch die Hirnwindungen seines Urhebers. Es ist zu gleichen Teilen Geschichtsunterricht und Leinwandevangelium nach Godard, eine verspielte Collage aus Bildern, Film- und Musikclips, Zitaten, Slogans und Wortspielen – der Versuch, den Weltenlauf als Kino zu denken und vice versa. Das Fragmentarische, Sprunghafte der „Histoire(s)“ stellte zur Zeit seiner Veröffentlichung für viele eine Herausforderung dar. Mittlerweile ist ihr essayistischer Erzählmodus die Norm auf YouTube und anderswo. Doch auch der klassischen Schönheit des „reinen Bildes“ hatte Godard nicht den Rücken gekehrt: „Nouvelle Vague“, „Hélas pour moi“ und „?loge de l'amour“ warten mit ungeahnten 35mm-Transzendenzmomenten auf.

Einen Vorwurf hört man immer wieder in Zusammenhang mit Godards anspielungsreichem Alterswerk: Er wolle bloß mit seinem Wissen angeben. In Wahrheit ist sein Zugang sokratisch: Er weiß, dass er nichts weiß über das Kino, will dessen Sprache neu erschließen, wie ein Kind. Selten war das so klar wie in seinem bunten 3D-Experiment „Adieu au langage“, das die stereoskopische Technik als Spielzeug betrachtet. Und jüngst begannen Fotos eines neuen Drehbuchs des 86-Jährigen im Netz zu kursieren: „Image et Parole“. Das Abenteuer geht weiter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2017)