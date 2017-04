"Guardians of the Galaxy": James Gunn dreht auch Teil drei

Nach zwei Filmen um die schräge Gruppe von Space-Helden in "Guardians of the Galaxy" will Regisseur James Gunn auch noch den dritten Teil inszenieren. Seine Liebe für die Figuren wie Rocket, Groot, Gamora und Star-Lord gehe viel tiefer, als sich die Fans je vorstellen könnten, versichert Gunn kurz vor dem Kinostart der Fortsetzung auf Facebook.

Der 46-Jährige wolle sich noch jede Menge Abenteuer für die Charaktere ausdenken. Derzeit ist der Regisseur auf einer weltweiten Werbetour für "Guardians of the Galaxy Vol. 2" unterwegs. Am 27. April kommt der Streifen in die österreichischen Kinos.

Die Original-Besetzung des Spezialeffekte-Hits von 2014 mit Chris Pratt als "Star-Lord", Zoe Saldana, Dave Bautista, dem Waschbär Rocket Racoon und dem kleinen Baumableger Groot ist erneut dabei.

(APA)