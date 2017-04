"Fast & Furious 8" weiter an der Spitze der US-Kinocharts

Die Actionfilm-Serie "Fast & Furious" hat an den nordamerikanischen Kinokassen erneut das Rennen um den ersten Platz gewonnen. Der achte Teil der Reihe spielte an seinem zweiten Wochenende in den USA und Kanada rund 38,7 Millionen Dollar (36,17 Mio. Euro) ein.

Laut der Branchenseite Box Office Mojo kamen seit dem Kinostart damit schon mehr als 163 Millionen Dollar zusammen, weltweit bringt es "Fast & Furious 8" bereits auf mehr als 900 Millionen Dollar.

An der weiteren Rangfolge der Dreierspitze änderte sich im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls nichts. Der Animationsfilm "The Boss Baby" hält mit knapp 13 Millionen Dollar an seinem vierten US-Wochenende an Rang Zwei fest, gefolgt von dem Disney-Märchen "Die Schöne und das Biest" (10 Millionen Dollar) auf dem dritten Platz.

Als Neueinsteiger schaffte es "Born in China" mit rund 5 Millionen Dollar auf Platz vier. Der Disney-Natur-Dokumentarfilm dreht sich um das Leben von Tieren wie Pandas, Schneeleoparden und Affen. Die Altherren-Komödie "Abgang mit Stil" mit Morgan Freeman und Michael Caine rundet mit knapp 5 Millionen Dollar Einspiel die Top-Five-Plätze ab.

