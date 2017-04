Rapper Sido übernimmt Hauptrolle in Film über Roma

Der Berliner Rapper Sido spielt die Hauptrolle in der TV-Tragikomödie "Eine Braut kommt selten allein". Nach Angaben des Rundfunks Berlin-Brandenburg ist es der erste deutsche Fernsehfilm, der die Lebenswirklichkeit der Roma in den Mittelpunkt stellt. Für Sido sei die Produktion wegen seiner Sinti-Wurzeln eine Herzensangelegenheit, teilte der Sender am Montag mit.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, hatte in seiner Kindheit immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. In dem Film sitzt die Roma Sophia (Michelle Barthel) eines Tages vor der Tür des vom Leben enttäuschten Johnny (Sido). Erst verdreht sie ihm den Kopf, dann quartiert sie ihre Großfamilie bei ihm ein.

"Eine Braut kommt selten allein" spielt nach Senderangaben mit Klischees und Vorurteilen und gewährt einen Blick in das Leben und die Kultur der Roma. Regie führt Buket Alakus ("Einmal Hans mit scharfer Soße"), das Drehbuch schrieb Laila Stieler ("Die Opfer-Vergesst mich nicht", 2. Teil der NSU-Trilogie). Der Film soll am 6. Dezember als Teil der Reihe "FilmMittwoch" auf ARD laufen.

(APA/dpa)