"Immer diese gottverdammte Neugier"

„Rückkehr nach Montauk“ war für Sie lange Zeit ein Wunschprojekt. Warum liegt Ihnen dieser Stoff so am Herzen?

Ursprünglich wusste ich gar nicht, dass es mein Wunschprojekt ist! Wie so oft im Leben braucht man einen Fußtritt von außen. In diesem Fall riet mir mein Produzent, den Stoff zu verfilmen. Anfangs konnte ich nichts mit der Idee anfangen. Aber dann kam ich drauf, dass ich im selben Format eine persönliche Geschichte erzählen könnte, die seit dreißig Jahren in mir rumort. Jeder hat mal eine große Liebe gehabt, bei der er sich falsch verhalten hat. Wo er ab und zu zurückdenkt und sich fragt: Was wäre gewesen, wenn? Ich war selbst oft in New York, um Projekte vorzustellen, genau wie der Schriftsteller Max im Film. Plötzlich trifft man da Freunde wieder, die man seit Jahren nicht gesehen hat. Auf einmal erinnert einen jede Straßenecke an eine Umarmung. Daraus ist „Rückkehr nach Montauk“ entstanden, da ging eine Schleuse auf.