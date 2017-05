Johnny Depp spielt Antiviren-Pionier John McAfee

US-Schauspieler Johnny Depp, zuletzt wiederholt wegen seines Privatlebens in die Schlagzeilen geraten, schlüpft in die Rolle eines nicht minder skandalträchtigen Zeitgenossen: In der schwarzen Komödie "King of the Jungle" wird der 53-Jährige den umstrittenen Antiviren-Software-Pionier John McAfee verkörpern, berichtet "Deadline.com".

Der Streifen des Regie-Duos hinter "Crazy, Stupid, Love" (2011), Glenn Ficarra und John Requa, basiert auf einem Artikel des "Wired"-Magazins über den Technologie-Magnaten. Autor Joshua Davis zeichnete darin den Werdegang von McAfee nach, der in den 1980er-Jahren mit dem nach ihm benannten Software-Unternehmen McAfee ein Vermögen machte. Mitte der 90er zog er sich aus der Firma zurück und in den Dschungel von Belize.

Hier, so schreibt die Produktionsfirma, soll er sich eine Welt im Stile des von Marlon Brando verkörperten Oberst Kurtz in "Apocalypse Now" aufgebaut haben - "voller Waffen, Sex und Wahnsinn".

Mord im Dschungel

2012 machte John McAfee weltweit Schlagzeilen, als nach einem Mord an seinem Nachbarn in Belize nach ihm gefahndet wurde. Nach einer Flucht durch den Dschungel kehrte er in die USA zurück und ließ sich kurzzeitig auch als Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2016 registrieren.

Die verrückte Story adaptieren die Drehbuchautoren Scott Alexander und Larry Karaszewski ("Gänsehaut") für die Leinwand. Wann der Film in den Kinos starten könnte, ist noch nicht bekannt.

Depp ist zunächst ab 25. Mai zum nunmehr fünften Mal als schräger Captain Jack Sparrow in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" in unseren Kinos zu sehen.

>> Der Artikel im "Wired"-Magazin

