"King Arthur" könnte Kino-Flop des Jahres werden

Nach seinem überaus schwachen Kinostart könnte Guy Ritchies "King Arthur: Legend of the Sword" der Film-Flop des Jahres 2017 werden. Das vermutet das Magazin "Variety" mit Blick auf Produktionskosten von 175 Millionen Dollar (158 Mio Euro) vor Marketing und den sehr schwachen 14,7 Millionen Dollar (13,2 Mio Euro), die der Abenteuerfilm an seinem ersten Wochenende einspielte.

Seit seinem Debut "Bube, Dame, König, grAS" (1998) und den "Sherlock Holmes"-Filmen mit Robert Downey Jr. hatte sich Ritchie eigentlich als angesehener Filmemacher etabliert. Die "Los Angeles Times" urteilte nun: "Leider scheint es, als sei er das immer noch nicht."

Die Filmkritik der "Presse": König Artus und die Ritter der Schwafelrunde >>>

(APA)