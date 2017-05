Willem Dafoe spielt Vincent Van Gogh

Hollywood-Star Willem Dafoe wird im neuen Film von US-Künstler Julian Schnabel den niederländischen Maler Vincent van Gogh (1853-1890) spielen. D, wie die Produzenten am Sonntag mitteilten.er Film mit dem Titel "At Eternity's Gate" (deutsch: "An der Schwelle der Ewigkeit") soll in Frankreich gedreht werden

Den selben Titel trägt auch eines der letzten Gemälde van Goghs, das einen alten Mann zeigt, der sein Gesicht in die Hände stützt. "Das ist ein Film über Malerei und einen Maler und ihre Beziehung zur Unendlichkeit", sagte Schnabel, der beim Filmfestival in Cannes 2007 für die beste Regie für "Schmetterling und Taucherglocke" ausgezeichnet wurde.

Das Drehbuch für "At Eternity's Gate" schrieb Schnabel gemeinsam mit dem Franzosen Jean-Claude Carriere. Im Fokus steht die Zeit van Goghs in der südfranzösischen Stadt Arles und im Dorf Auvers-sur-Oise nahe Paris.

(APA/AFP)