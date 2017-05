Roger Moore ist tot

Der britische Schauspieler, der am 14. Oktober 1927 in einem Stadtteil in London zur Welt kam, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er ist nach Angaben der Familie auf Moores offiziellem Twitter-Account heute, Dienstag, in der Schweiz "nach einem kurzen, aber mutigen Kampf gegen Krebs" 89-jährig gestorben. Bis zuletzt ist Moore vor allem mit seiner bekanntesten Rolle als James Bond in Verbindung gebracht worden, den er in sieben Filmen in den 1970er und 1980er Jahren spielte. Moore hat den britischen Geheimagenten 007 so oft wie kein anderer Darsteller verkörpert. Nach Wünschen des Schauspielers wird es eine private Beerdigung in Monaco, seinem Zweitwohnsitz, geben.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg 23. Mai 2017

Bereits im Alter von 18 Jahren bekam Moore seine erste Filmrolle, wenn auch nur als Statist in "Perfect Strangers" Noch im selben Jahr spielte er eine Mini-Rolle in "Caesar und Cleopatra" an der Seite von Claude Rains und Vivien Leigh. Mit diesen Jobs fasste er den Entschluss Schauspieler zu werden. Der Weltruhm ließ noch auf sich warten, aber mit "Damals in Paris" mit Elizabeth Taylor und "Die 2" mit Tony Curtis ebnete er sich den Weg zum smarten Agenten 007. Zwar floppte die Serie in den USA, aber in Europa war sie sehr erfolgreich. Roger Moore erhielt für die Serie in den 1970er-Jahren eine Million Pfund.

1973 mimte er zum ersten Mal in "Leben und sterben lassen" den britischen Agenten. Danach war er nicht mehr nur der bestbezahlte Fernsehschauspieler, sondern auch weltberühmt. Sechs weitere James-Bond-Filme sollten folgen und damit ist er der längstdienende Bond in der Geschichte der Krimireihe.

Ab den 1990er-Jahren widmete sich Moore hauptsächlich karitativen Aufgaben bei der Unicef. Der Schauspieler hinterlässt drei Kinder aus dritter Ehe. Insgesamt war er vier Mal verheiratet.

(Red.)