Wie Netflix und Co die Filmwelt erobern

Streamingdienste wie Netflix und Amazon haben unser Fernsehverhalten verändert, jetzt drängen sie auch in den Filmmarkt. Mit welchen Waffen sie in den Kampf um die Vorherrschaft in Hollywood gehen, wie ihre Algorithmen unseren Filmgeschmack berechnen, wie sich unsere Sehgewohnheiten ändern und was das alles für den Film als Kunstform bedeuten könnte: Ein Dossier in sechs Kapiteln.