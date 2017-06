"Batman"-Schauspieler Adam West gestorben

Der "Batman"-Schauspieler Adam West ist tot. West sei am Freitag im Alter von 88 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien am Samstag unter Berufung auf die Familie des Schauspielers. Der 1928 im US-Bundesstaat Washington geborene West war in den 60er Jahren als Superheld Batman in der gleichnamigen Fernsehserie bekannt geworden. Danach hatte er hauptsächlich kleinere Rollen. West hatte sechs Kinder.

Schließen Adam West – (c) imago/ZUMA Press

(APA/dpa)