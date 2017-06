US-Schauspieler Stephen Furst gestorben

Der amerikanische Schauspieler Stephen Furst, der durch Rollen in "Babylon 5" und "Ich glaub', mich tritt ein Pferd" bekannt wurde, ist tot. Sein Sprecher bestätigte der US-Zeitschrift "Hollywood Reporter" den Tod des 63-jährigen Komikers. Wie seine Söhne Nathan und Griffith Furst auf Facebook schrieben, starb er am Freitag an den Folgen von Diabetes.

Nach dem Kultfilm "Ich glaub', mich tritt ein Pferd" (Originaltitel: "National Lampoon's Animal House") von 1978 spielte Furst in Dutzenden Filmen und Fernsehserien mit. Mit Michael Keaton drehte er die Komödie "Das Traum-Team" (1989). Als Dr. Elliot Axelrod stand er in den 1980er-Jahren in der Krankenhausserie "Chefarzt Dr. Westphall" vor der Fernsehkamera. In der Science-Fiction-Serie "Babylon 5" spielte er von 1994 bis 1998 den Centauri Vir Cotto.

(APA)