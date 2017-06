Die Serie Pan Tau kehrt ins Fernsehen zurück

Er ist der Held, der trotz Mauer und eisernem Vorhang eine gesamte Generation eine gemeinsame Kindheitserinnerung schuf: Mit Charme, Poesie und Humor stand er über den politischen Systemen. Nach einem vierjährigen Verhandlungsmarathon konnte sich die deutsche Caligari Film Produktion nun die Rechte für neue TV-Serien und Kinofilme sichern.

Otto Simánek hat in über drei Serien-Staffeln, mehreren TV-Specials und Kinofilmen den meist wortlosen Pan Tau verkörpert. Der neue Darsteller wird ab Juli in einem groß angelegten Casting gesucht. Bis zum Jubiläumsjahr in 2020 soll die neue fantastische Familiensendung im Fernsehen zu sehen sein.

(Red. )