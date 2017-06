Die Lochis spielen bei der ARD-Serie "Sturm der Liebe" mit

Für viele Teenager wird das wohl Grund zu großem Jubel sein: Die Lochis kommen ins Fernsehen. Roman und Heiko Lochmann steigen bei "Sturm der Liebe" in der ARD ein. Ab Folge 2.765, voraussichtlicher Sendetermin: 7. September, sind die beiden YouTube-Brüder für acht Folgen als Johannes und Leopold Sendler in der Produktion zu sehen. Das teilte das Erste am Mittwoch mit.

"Wir spielen uns in gewisser Weise selbst, aber doch anders - das wird sicher eine spannende Erfahrung für uns", so Roman und Heiko Lochmann. Bekannt wurden die Lochis mit ihrem YouTube-Kanal. Durch ihre Mischung aus Songparodien, eigener Musik und Sketchen haben sie seit 2011 rund 2,4 Millionen Abonnenten gewonnen.

(APA/dpa)