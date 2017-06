Streamingtipps: Sommerkino für Freiluftmuffel

Summer of Love (Amazon)

Oft passieren die aufregendsten Dinge, wenn gerade am wenigsten los ist. Man liegt gelangweilt im Gras, versenkt den Blick im blauen Sommerhimmel und träumt unbekümmert vor sich hin, als sich plötzlich eine strahlende Erscheinung vor einem aufbaut, hoch zu Ross und voller Versprechungen, fast wie im Märchen. So ergeht es der jungen Mona (Natalie Press), als sie eines Tages der nicht weniger jungen Tamsin (Emily Blunt in ihrer Durchbruchsrolle) begegnet. Beide wohnen in Yorkshire, beide zipft das Leben an, beide sehnen sich nach Abenteuern. Klar: Mona stammt aus einer kaputten Kleinkriminellenfamilie, während Tamsin ein verwöhntes Oberschichtendasein führt. Doch Formalitäten dieser Art standen einer Amour fou noch nie im Weg – schon gar nicht im Kino. Und so wird aus der zögerlichen Freundschaft eine intensive Leidenschaft, die den langsamen Sommer Stück für Stück zur vollen Blüte bringt. Der polnisch-britische Regisseur Pawel Pawlikowski inszeniert diese klassenübergreifende Liebesgeschichte mit berückender Feinfühligkeit und einem Händchen für eindringliche Stimmungsbilder – lässt die Romantik aber nie in Kitsch verfallen und überrascht mit einer ziemlich herben und erwachsenen Schlusswendung. Eine Filmperle, die nach wie vor im Sonnenschein schillert.