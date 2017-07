John Oliver spricht Zazu in "König der Löwen"-Neuverfilmung

Seit einigen Jahren ist Disney dabei, seine erfolgreichsten Zeichentrickfilme als Realfilme auf die Leinwand zurückzubringen. Auch "Der König der Löwen" soll 2019 ein Remake bekommen. Für die Rolle des Zazu konnte der britische Komiker John Oliver, der die US-Late-Night-Show "Last Week Tonight" moderiert, gewonnen werden, wie die Branchenwebseite "The Wrap" berichtet: Er wird dem nervösen, patscherten Rotschnabeltoko, der auch Haus- und Hofmeister des Königs ist, seine Stimme leihen. Schließen Late-Night-Host John Oliver. – (c) imago/PicturePerfect (imago stock&people)

Im Zeichentrickfilm hatte "Mr. Bean" Rowan Atkinson Zazu gesprochen. Die Komiker Billy Eichner und Seth Rogen übernehmen im Remake die Stimmen des Erdmännchen-Wildschwein-Duos Timon und Pumba. James Earl Jones, bekannt vor allem als Stimme von Darth Vader, sprach schon 1994 den König Mufasa und wird das auch im neuen Remake tun. Löwe Simba wird von Schauspieler und Musiker Donald Glover gesprochen. Für seine Freundin Nala ist Gerüchten zufolge Sängerin Beyonce im Gespräch.

Regie führen wird Jon Favreau, der bereits die Realverfilmung des "Dschungelbuchs" verantwortete. Der Film fiel vor allem durch seinen aufwendigen Einsatz von CGI- und Motion-Capture-Technik auf. Das wird wohl auch bei der Neuverfilmung von "Der König der Löwen" nötig sein: Immerhin spielt sich die Handlung in einer Welt vernab menschlicher Zivilisation ab. Anstelle klassischer Dreharbeiten mit Schauspielern werden sämtliche Bilder mithilfe ausgeklügelter Computertechnik realisiert.

>> Artikel auf "The Wrap"

(Red.)