Oscar-Preisträger Martin Landau ist tot

Der US-Schauspieler Martin Landau, der für seine Rolle als Bela Lugosi in "Ed Wood" einen Oscar erhielt, ist tot. Landau starb bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren "nach unerwarteten Komplikationen" in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie seine Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Landau hatte eine lange Film- und TV-Karriere. 1959 spielte er unter der Regie von Alfred Hitchcock in "Der unsichtbare Dritte" mit. Woody Allen holte ihn für "Crimes and Misdemeanors" vor die Kamera. Er spielte zudem in TV-Serien wie "Kobra, übernehmen Sie" und "Solo für O.N.C.E.L." mit.

(APA/dpa)