"Star Trek: Discovery": Neuer Trailer veröffentlicht

Am 8. September 1966 lief auf dem US-Sender NBC die erste Folge von "Star Trek" - die Serie, die später im deutschen Sprachraum als "Raumschiff Enterprise" bekannt war - sollte zum Kult werden. 51 Jahre später startet nun die sechste Realfilm-Serie "Star Trek: Discovery"; in den 70ern lief eine Animationsserie mit Captain Kirk & Co. Die Handlung ist zeitlich zehn Jahre vor "Raumschiff Enterprise" angesiedelt. Im Rahmen der San Diego Comic Con wurde nun ein längerer Trailer zur Serie vorgestellt. Im Clip sind Szenen eines Kriegs gegen die Klingonen - die sich visuell von den Klingonen früherer Produktionen unterscheiden - zu sehen. Die Hauptrolle in "Discovery übernimmt Sonequa Martin-Green, bekannt als Sasha in "The Walking Dead".

In den USA startet die neue Star Trek-Serie am 24. September auf CBS. Hierzulaande ist die "Discovery" ab 25. September auf Netflix zu sehen.

