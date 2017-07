Remake von "Es" feiert beim "Slash"-Festival Österreich-Premiere

Auch heuer pilgern Freundes von Horror, Fantasy, Trash und Thrill zum "Slash"-Festival ins Filmcasino, das heuer seine achte Festivalausgabe erlebt. Der Eröffnungsfilm im Wiener Gartenbaukino hat Tradition: Im Vorjahr war es der österreichische Zombie-Klamauk "Angriff der Lederhosenzombies", heuer ist es "It". Das Remake des Stephen-King-Klassikers, bei uns auch als "Es" bekannt, um den sadistischen Killer-Clown Pennywise feiert am 21. September beim "Slash" seine Österreich-Premiere (in den USA startet er am 8. September, in Österreich regulär am 29. September). In der TV-Verfilmung aus dem Jahr 1990 mimte Tim Curry den mörderischen Clown, ihm folgt nun Bill Skarsgard. Regie führt der Argentinier Andy Muschietti ("Mama").

"Slash": Vorverkauf startet Anfang September

Der diesjährige Stargast des "Slash"-Festivals, das bis 1. Oktober stattfindet, ist Filmemacher und Schauspieler John Waters. Insgesamt werden 40 Filme gezeigt, etwa die Sci-Fi-Komödie "Colossal" mit Anne Hathaway, zum größten Teil als österreichische Uraufführungen.

Das komplette Programm wird am 31. August veröffentlicht. Der Ticketvorverkauf startet am 8. September.

