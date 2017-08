Streaming-Tipps: Verspottet, veralbert, verballhornt

DAS BESTE AUF NETFLIX, AMAZON UND CO.

Streaming-Tipps: Von Sklavenlagern und Rap-Revoluzzern

Mit „I Am Not Your Negro“ und dem Tupac-Biopic „All Eyez On Me“ starten zwei Filme in den Kinos, die afroamerikanische (Kultur-)Kämpfe in den Blick nehmen. Fünf Empfehlungen zum Thema.