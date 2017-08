Die US-amerikanische Comedy-Legende Jerry Lewis ist tot. Lewis starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in Las Vegas. Sein Agent bestätigte dies gegenüber dem "Las Vegas Review-Journal". Laut seiner Familie starb er eines natürlichen Todes am Sonntag in der Früh.

Kaum ein Filmkomiker konnte sich mit Jerry Lewis messen – und kaum einer war so umstritten. Lewis, am 16. März 1926 in New Jersey als Joseph Levitch geboren, war eine Legende, gemäß dem Titel von Martin Scorseses Film „The King of Comedy“ (1982). Höchst bekannt wurde Lewis vor allem durch seine zehnjährige Zusammenarbeit mit Dean Martin, mit dem er insgesamt 16 Filme drehte. Anschließend startete Lewis als Solokünstler durch – und machte Weltkarriere, vor allem mit "Der verrückte Professor". Die New York Times nannte ihn „eine der prägendsten Figuren der Unterhaltung des 20. Jahrhunderts“.

Kindliches Auftreten als Eckpfeiler

Für Generationen ist Lewis eine Kindheitserinnerung, als Klassiker des TV-Ferienprogramms. Das kindliche Auftreten, das die hysterische Seite seines Slapstick-Genies prägte, war auch ein Eckpfeiler seiner Komiker-Persona: Im Film „You're Never Too Young“ (1955) genügt Lewis ein (von einem Zwölfjährigen) geklauter Matrosenanzug, um als Minderjähriger an der Seite von Partner Dean Martin durchzugehen.

Die deutsche Synchronisation hatte ein Übriges getan, um den kindischen Eindruck zu verstärken. Die deutsche Stimme hatte ihm Horst Gentzen geliehen, der auch Frosch Kermit in der Muppet-Show sprach: liebevoll, aber in anderen Registern als Lewis selbst quiekend, passend zu deutschen Filmtiteln wie „Die Heulboje“. Lewis legte durchaus Wert aufs Kindliche – und sein kindliches Publikum, er veröffentlichte meist zwei Filme im Jahr, einen für die Sommer- und einen für die Weihnachtsferien.

Legendär ist auch Interview mit Lewis, in dem er seinen Gesprächspartner komplett auflaufen ließ:

Lewis ist in den USA enorm populär gewesen, doch gerade die gehobene Kritik verachtete ihn als Grimassenschneider. In Frankreich jedoch begeisterten sich insbesondere die Intellektuellen für ihn: Als Musterbeispiel für den transatlantischen Unterschied in der Rezeption von US-Popkultur ist das französische Faible für Jerry Lewis längst selbst zum populären Treppenwitz geworden.

„Weder in einem ernsten noch lustigen Film muss man eine soziale Aussage machen und sicher sind 100 Minuten Lachen schon eine Botschaft für sich“, schrieb Lewis einst. „Wenn die Zuschauer aber darüber hinaus etwas mitnehmen können, das sich – ohne dass es ihnen richtig bewusst wird – in ihr Gedächtnis gräbt, dann hat die Komödie einen großen Dienst geleistet, einen größeren vielleicht als die schwergewichtigen Aussagen des Dramas.“





(red./hub)