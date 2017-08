Gerüchte über George R.R. Martin - eben oft nicht wahr

Ob er die Fans seiner Bücher und der darauf basierenden Serie gern ein wenig verstört? Vielleicht. Eine irritierende Aussage aber dementierte George R.R. Martin, gefeierter Autor des Fantasy-Epos "Das Lied von Eis und Feuer": Es sei nicht wahr, dass er "Game of Thrones" nicht ansehe. Er tue dies sogar gern, nur in letzter Zeit weniger. Er sei eben viel auf Reisen gewesen und habe deshalb keine Zeit zum Fernsehen gehabt. Grundlage des Gerüchts war ein Zitat am Online-Portal "Metro" gewesen, er wurde dort mit "Ich schaue 'Game of Thrones' nicht" zitiert.

Den eigenen Tod dementieren

Über Martin wurde schon viel gerätselt, vor allem auch über seinen Gesundheitszustand. Gerüchte besagten, er sei schwer krank und könne womöglich den letzten Band der Reihe nicht mehr schreiben. Vergangenes Jahr musste er gar seinen Tod dementieren: "Es berührt mich auf eine merkwürdige Art und Weise, wie viele Menschen sich weltweit um meinen Leben und meinen Tod scheren, aber um es mit Mark Twain zu sagen: Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben", schrieb Martin.

Die Fans sind jedenfalls nervös: Seit mittlerweile sechs Jahren warten sie auf den sechsten Band. Vor einem Monat erklärte Martin, dass das neue Buch mit dem Titel "Winds of Winter" frühestens 2018 oder wohlmöglich auch erst 2019 erscheinen wird - dabei hatte er es für 2017 angekündigt. Die allgemeine Meinung: Martin muss schneller schreiben.

Gerüchte um Figur Samwell Tarly

Übrigens gibt es noch weitere, auch nicht ganz neue Gerüchte über George R.R. Martin: „Game Of Thrones“-Fans, rätseln, ob die Figur Samwell Tarly nicht vielleicht den Autor der Buchvorlage darstellt. Der Theorie zufolge wird sich der bücherliebende, geschichtsinteressierte Sam am Ende sogar als Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“ entpuppen.

Martin mutet seinen Lesern Brutalität und Nervenbelastung zu wie kaum ein anderer. Die Heldenfiguren sterben häufig, es gibt keine Sicherheit, Charaktere tauchen auf und verschwinden wieder. Ob sie zurückkehren, ist stets Grundlage vieler Spekulationen - wie so vieles andere bei Martin.

