Nach Rassendebatte springt Ed Skrein von "Hellboy"-Film ab

"Whitewashing" ist eine wenig schöne Praxis der Filmindustrie: Eine Rolle, die aufgrund einer Literaturvorlage oder ähnlichem nicht für eine Weißen bestimmt ist, wird mit einem Weißen besetzt. Für den Schauspieler Ed Skrein ist "Whitewashing" nun ein Grund, eine Rolle abzulehnen: Er springt von der geplanten Neuauflage des Fantasyfilms "Hellboy" ab. Der 34-jährige Skrein (der Bösewicht in "Deadpool") sei traurig, das Projekt zu verlassen, sagt er. Aber dies sei der richtige Schritt, betonte der Schauspieler auf Twitter.

In der Wiederauflage der "Hellboy"-Geschichte sollte Skrein die Rolle des Militärmajors Ben Daimio übernehmen - an sich der Part eines Asiaten. Nach Bekanntgabe der Besetzung in der vorigen Woche war eine Rassendebatte entstanden. Der Brite Skrein beteuerte, er habe die Rolle angenommen, ohne zu wissen, dass die Originalfigur in der Comicvorlage asiatischer Abstammung sei. Die Figur sollte "kulturell korrekt" besetzt werden. Es sei richtig und wichtig "ethnische Vielfalt" zu schaffen.

Hollywood-Produktionen wird häufiger vorgeworfen, Rollen und Figuren aus anderen Kulturen durch "weißwaschen" auf ein weißes Publikum zuzuschneiden. Ein ähnlicher Streit entbrannte zuletzt um Filme wie "Ghost in the Shell" oder "Doctor Strange".

"Hellboy" war 2004 der erste Blockbuster des Mexikaners Guillermo del Toro, der 2008 mit "Hellboy II: Die goldene Armee" nachlegte. Einen dritten Teil wollte del Toro nicht drehen, auch der frühere Hauptdarsteller Ron Perlman ist nicht mehr dabei. In der geplanten Neuauflage soll David Harbour ("Stranger Things") die teuflische Hellboy-Rolle übernehmen. Als Regisseur ist Neil Marshall ("Game Of Thrones") an Bord.







(APA/dpa/Red.)