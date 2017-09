Filmfestspiele: Schulterzucken in Venedig

Was zeichnet den Wettbewerb eines Filmfestivals wirklich aus: die Qualität einzelner Beiträge oder die Vielfalt inhaltlicher Querverbindungen? Meisterwerke oder kuratorische Finesse? Bei den heurigen Filmfestspielen von Venedig drängte sich diese Frage unweigerlich auf. Während das Wetter am Lido wilde Kapriolen schlug – vom Sonnenkuss zum Regenguss und retour – plätscherte das Festival selbst recht gemächlich dahin und blieb (abseits weniger Beinahe-Ausnahmen) skandal- und sensationsfrei. Wie immer gab es ein paar starke und ein paar schwache Filme – doch die wenigsten erregten mehr als kollektives Schulterzucken. Dass ein allegorisches Kabinettstück wie Darren Aronofskys „Mother!“ imstande war, mit seinem Psychoterror-Budenzauber eine kleine Schneise durch die versammelte Kritik zu ziehen, zeugt weniger von seiner künstlerischen Kraft als von der flachen Wellenform der Hauptselektion.

Beliebigkeit kann man dem Wettbewerb jedoch nicht vorwerfen. Bedenkt man die Vielzahl an Faktoren, die jede A-Festival-Kernbesetzung beeinflussen, muss man der Auswahl des Intendanten, Alberto Barbera, zumindest in einer Hinsicht Tribut zollen: Sie überzeugte mit einer stringenten Motivik, die etliche Beiträge miteinander ins Gespräch brachte – und auf zeitgenössische Diskurse verwies, ohne sich diesen anzubiedern.

So waren die meisten Filme mit amerikanischen Stars nicht bloß Paparazzo-Futter, sie hatten tatsächlich etwas über den prekären Status quo der USA zu sagen. Manche mit schwarzhumorigen Sittenbildern („Downsizing“, „Suburbicon“, „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“), andere mit trockener Dramatik („Lean on Pete“, „First Reformed“). Das schönste USA-Porträt stammt jedoch von einem Dokumentarveteranen: Frederick Wiseman findet die Hoffnung Lincolns (und Obamas), das Versprechen einer „more perfect union“, im wissbegierigen Mikrokosmos der New Yorker Hauptbücherei („Ex Libris“).

Das Festival Seit 1932 finden die Internationalen Filmfestspiele Venedig als Teil der Kunstbiennale jährlich statt und sind somit das älteste Filmfestival der Welt.

74. Ausgabe. Heuer konkurrierten 21 Filme im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, den im Vorjahr das philippinische Racheepos „The Woman Who Left“ gewann. Jurypräsidentin war heuer die Schauspielerin Annette Bening. Österreich war in den Nebenschienen vertreten: Ruth Maders kühle Dystopie „Life Guidance“ lief in der Sektion für unabhängiges Autorenkino; ebenso Shirin Neshats von einer Wiener Firma koproduzierter Film „Looking for Oum Kulthum“. Die israelisch-österreichische Koproduktion „Ha Edut“ („Das Testament“) über einen Holocaust-Forscher lief in der Sektion Orizzonti. Zum ersten Mal fand heuer auch ein Wettbewerb für Virtual-Reality-Filme statt, an dem 20 Produktionen, die den Zuschauer mitten ins Geschehen holen, teilnahmen.

Ai Weiweis Selbstdarstellung

Umweltbewusstsein, Rassismus, Migration, Trauerarbeit, Gerechtigkeit – diesen Thematiken begegnete man in Venedig wie alten Bekannten am Wegesrand. Selten wurden sie einem plump unter die Nase gerieben wie in Ai Weiweis Flüchtlingsdoku „Human Flow“, die trotz zweieinhalbstündiger Laufzeit und globalem Panoramablick mehr über die Eitelkeiten seines Starkünstler-Regisseurs erzählt als über die Massenbewegungen der Gegenwart (es sei denn, die penetrante Selbstdarstellung Ais ist ironisch zu verstehen).

Stattdessen fand man Themen oft in spannende Genregewänder verpackt, etwa in Warwick Thorntons staubigem Outback-Western „Sweet Country“: Ein Aborigine erschießt in Notwehr einen Weißen und muss daraufhin vor Rächern flüchten. Am Ende steht ein Aufklärungsversuch vor einem improvisierten Gericht. Um Urteilsfindung geht es auch in Hirokazu Koreedas düsterem Krimi „The Third Murder“. Der Täter ist geständig, doch seine Schuld bleibt bis zum Schluss in der Schwebe: Ein beklemmender Kommentar auf die zweifelhafte Logik des Justizwesens. Ziad Doueiri, ein ehemaliger Kameraassistent Tarantinos, macht die Zuschauer in „The Insult“ ebenfalls zu Geschworenen einer Verhandlung – und eine beiläufige Beleidigung zum politischen Zankapfel des Libanons.

Diese Filme bieten vor allem wütenden, zweifelnden und komplizierten Männern eine Bühne. Doch obwohl nur ein Wettbewerbsbeitrag von einer Frau stammt („Angels Wear White“ von Vivian Qu), herrscht kein Mangel an starken weiblichen Rollen. Frances McDormand brilliert in „Three Billboards“ als zornige Mutter, die den Polizeiapparat einer Kleinstadt gegen sich aufbringt. „Mother!“ schickt das Publikum an der Seite von Jennifer Lawrence durch einen Spießrutenlauf eskalierender Belästigungen. Und Charlotte Rampling trägt „Hannah“, die stille Geschichte einer entfremdeten Großmutter, fast im Alleingang.

Voyeurismus und Spielfreude

„Mektoub, My Love: Canto Uno“, eine sonnendurchflutete Jugenderinnerung des franko-tunesischen Regisseurs Abdellatif Kechiche („Blau ist eine warme Farbe“), bietet gleich einem ganzen Ensemble von (Laien-)Darstellerinnen Grund zur Spielfreude. Leider rückt das unverhohlen lüsterne Kameraauge den Film in ein streitbares Licht. Immerhin wird der Voyeurismus auf der Handlungsebene reflektiert: Ein angehender Drehbuchautor fährt in seine südfranzösische Heimatstadt, wo sich am Strand und im Club fröhliche Liebesreigen drehen. Er findet keinen Anschluss – und flüchtet sich in den begehrlichen Blick.

Trotz Überlänge gehört „Mektoub“ zu den markantesten Eindrücken des Wettbewerbs. Gleich nach Guillermo del Toros Fantasy-Großtat „The Shape of Water“: Ein herausragendes Hybrid aus Märchen, B-Movie, Liebesfilm, Thriller und Polit-Parabel vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Eine stumme Putzfrau (toll: Sally Hawkins) arbeitet in einem geheimen Regierungslabor, wo ein mysteriöser Amphibienmensch (Doug Jones) gefangen gehalten wird. Es entspinnt sich eine Romanze – und ein Suspense-Plot, in dem das Heldenpaar von Sowjet-Agenten und einem verbissenen Militär (Michael Shannon) gejagt wird. Fast alle Figuren dieses Abenteuers fühlen sich irgendwie fremd in der Mehrheitsgesellschaft – und schaffen sich daher ihr eigenes Glück. Eine klassische, fast schon naive Botschaft. Aber auch eine, deren Aktualität man nicht leugnen kann.

