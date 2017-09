Mafiaboss der "Sopranos": Schauspieler Frank Vincent gestorben

Für die vielen Fans der Serie "Die Sopranos wird er ewig "Phil Leotardo" bleiben, Mafiaboss und nicht gerade bester Freund von Tony Soprano: Frank Vincent ist mit 78 Jahren gestorben. Der Schauspieler mit der rauen Stimme hatte schon Anfang September einen Herzinfarkt erlitten, dem Promi-Portal tmz.com zufolge starb Vincent jetzt infolge von Komplikationen nach einer Herz-Operation.

Er wirkte auch in Martin Scorseses Mafia-Drama "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" mit. Seine "Sopranos"-Kollegin Maureen Van Zandt schrieb auf Twitter: "Wir haben heute einen aus unserer Familie verloren. Wunderbarer Schauspieler und großartiger Mann. Ruhe in Frieden, Frankie."

(Ag/Red.)