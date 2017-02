"Game of Thrones"-Darsteller Neil Fingleton gestorben

Der britische Schauspieler und Ex-Sportler Neil Fingleton ist tot. Fans der Fernsehserie "Game of Thrones" wurde er als Riese Mag Mar Tun Doh Wegbekannt. Der Brite spielte die Figur, die auch Mag, der Mächtige genannt wurde, allerdings nur in einer Folge, in "The Watchers on the Wall" aus Staffel vier.

Fingleton wurde nur 36 Jahre alt. Er sei am Samstag an Herzversagen gestorben, berichtet die britische Website des "Evening Chronicle". Schließen Neil Fingleton (rechts) mit James Lusted, einem der kleinsten Menschen Großbritanniens – (c) imago/ZUMA Press (imago stock&people)

2007 der über 2,30 Meter große Brite zum größten Mann Großbritanniens erklärt. Wenig später zog er in die USA, wo er an Colleges Basketball spielte. Seine sportliche Karriere führte ihn auch nach Spanien, Italien, Griechenland und China.

Später wandte sich Fingleton der Schauspielerei zu. Er war außer in "Game of Thrones" auch in kleinen Rollen in "X-Men: Erste Entscheidung", "47 Ronin" und "Jupiter Ascending" zu sehen, außerdem spielte er in "Doctor Who" mit und war einer der Stuntmen in "The Avengers 2: Age of Ultron".

