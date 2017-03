"Game of Thrones"-Trailer für Staffel sieben erzielt Rekord

Die Vorfreude scheint riesig zu sein: Ein erster Trailer für die neue, siebte "Game of Thrones"-Staffel wurde innerhalb der ersten 15 Stunden bereits rund 35 Millionen Mal auf Facebook aufgerufen. Bei YouTube kam der 90-sekündige Clip des US-Senders HBO bis Freitagfrüh auf rund fünf Millionen Klicks.

Der mit dem Song "Sit Down" der vor allem Anfang der 90er Jahre erfolgreichen britischen Band James unterlegte Film zeigt drei Hauptcharaktere der Fantasy-Serie, die alle den Titel König oder Königin für sich beanspruchen. Der Trailer wurde mit "Long Walk" betitelt. Man sieht die drei Figuren vor allem gehen, bevor sie auf Thronen Platz nehmen.

Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh-Drama nach den Büchern von George R. R. Martin startet am 16. Juli in den USA in die siebente und vorletzte Staffel.

Einen ersten Teaser-Clip hatte HBO bereits Anfang März veröffentlicht, aber er zeigte keine Figuren aus der Serie, sondern die Wappentiere der Adelshäuser, die darin zentrale Rollen spielen.

(APA/dpa/Red.)