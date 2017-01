Klaus Florian Vogt muss für die Wiederaufnahme-Premiere von Erich Wolfgang Korngolds "Die tote Stadt" an der Wiener Staatsoper absagen. An seiner Stelle wird am Montag Herbert Lippert in der Inszenierung von Willy Decker zu erleben sein, der zudem sein Rollendebüt als Paul im Haus am Ring gibt, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Vogt hofft, ab der zweiten Vorstellung (12. Jänner) singen zu können.

(APA)