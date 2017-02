Michael Boder: "Mich kann nichts mehr schrecken"

Er ist ein Mann für heikle musikalische Aufgaben: Michael Boder dirigiert in der Staatsoper am Sonntag John Neumeiers Ballett-Premiere von "Pavillon d’Armide" und "Le Sacre". Ein Gespräch über die Arbeit an Klassikern und Novitäten sowie die Flexibilität von Komponisten und Choreografen.