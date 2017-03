Les Art Florissants: Der Goldene Saal als Opernbühne

Noch vor einem halben Jahrhundert war kaum denkbar, dass Monteverdis Opern einmal zum gängigen Repertoire zählen werden. Die Originalklangbewegung hat dies möglich gemacht. Doch es gibt offene Fragen. Etwa zur Anzahl der Protagonisten und die Größe der Instrumentenbesetzung in „L'Orfeo“. Paul Agnew, stellvertretender Leiter des französischen Originalklangensembles Les Arts Florissants, entschied sich für eine kleinstmögliche Besetzung – wohl auch, weil das die Tournee erleichtert. Dazu hat er eine quasi minimalistische Szenerie entwickelt: Er platziert einige Steinplastiken auf der Bühne, lässt alle Musiker in Kostümen des 17. Jahrhunderts auftreten. Das eigentliche Anliegen des Abends, die packende, zuweilen Elemente des Jazz (Walking Bass!) vorwegnehmende Musik, sollte nur unterstützt werden. Keine Inszenierung im klassischen Sinn also, aber der geglückte Versuch, durch Interaktionen die Beziehungen der Protagonisten zu zeigen.

Agnew überblickte das Geschehen aus dem Hintergrund, verzichtete auch auf die Rolle des Dirigenten. Der Präzision schadete das nicht. Im Gegenteil, die höchst eloquent und transparent musizierenden Instrumentalisten und die meist mehrere Rollen verkörpernden Sänger wurden durch die spezifische Bühnensituation zu besonderer Konzentration genötigt, wirkten höchst spontan und lebendig. Dominiert wurden die sorgfältig ausgewählten Gesangssolisten vom vorzüglichen Mezzo Lea Desandre, von der perfekt phrasierenden Sopranistin Miriam Allan und der subtile Emotion zeigenden, glockenhell artikulierenden Hannah Morrison. Antonio Abete war ein profunder Plutone, Cyrill Costanzo ein markanter Caronte. Cyril Auvity ein expressiver Orfeo. Paul Agnew gefiel auch durch kultivierte Gestaltung des Apollo. (dob)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2017)