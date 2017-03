Hörfeuilleton: Die "Pastorale", von der Schellack-Ära bis heute

Beethovens "Pastorale" steht in einem ungewöhnlichen Wettbewerb der beiden großen Wiener Orchester am Samstag (18. März) zweimal auf den Wiener Konzertprogrammen: Der nachmittäglichen Aufführung durch die Philharmoniker unter Andris Nelsons im Musikverein folgt die abendliche durch die Symphoniker unter Philippe Jordan im Konzerthaus. Grund genug, die jüngere Aufführungsgeschichte von Beethovens Sechster Revue passieren zu lassen - in Interpretationen von Dirigenten wie Bruno Walter, Hermann Scherchen, Otto Klemperer, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Karl Böhm und Christian Thielemann - Tonaufnahmen von der Schellack-Ära bis zur CD und Videos von der Plattform "Fidelio".

Als "Zugabe": "Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande" und "Szene am Bach" in kompletten Wiedergaben unter Otto Klemperer (1951) bzw. Hermann Scherchen (1958).

Die Videoausschnitte wurden uns vom Streaming-Portal Fidelio zur Verfügung gestellt.

Die Videos stammen aus dem Programm von Fidelio.

Die Hörproben in Bild und Ton:

Wiener Philharmoniker, Christian Thielemann (Sony/Fidelio)

Wiener Philharmoniker, Bruno Walter (EMI)

Wiener Symphoniker, Otto Klemperer (Vox)

Orchester der Wiener Staatsoper, Hermann Scherchen (Westminster)

Wiener Philharmoniker, Karl Böhm (DG)

Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein (DG/Fidelio)

Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan (Unitel/Fidelio)

