Hans-Peter König hat krankheitsbedingt seine Auftritte im neuen Staatsopern-"Parsifal" abgesagt. An seiner Stelle wird laut Aussendung Rene Pape in der Premiere am Donnerstag sowie am 2. April erstmals den Gurnemanz im Haus am Ring verkörpern. Wer die anderen Vorstellungen übernehmen wird, steht noch nicht fest.

"Parsifal" "Parsifal" von Richard Wagner an der Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien. Dirigent: Semyon Bychkov, Regie und Bühne: Alvis Hermanis, Kostüme: Kristine Jurjane, Licht: Gleb Filshtinsky. Mit Gerald Finley - Amfortas, Christopher Ventris - Parsifal, Jochen Schmeckenbecher - Klingsor, Nina Stemme - Kundry, Jongmin Park - Titurel, u.a. Premiere am 30. März. Weitere Aufführungen am 2., 6., 9., 13. und 16. April.

(APA)